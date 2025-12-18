Bir haftalık süreçte gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirilirken, aranan şahıslara yönelik çalışmalarda önemli sonuçlar elde edildi.

Yapılan denetim ve operasyonlarda; Afşin ilçesinde 1 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 75 adet tabanca mühimmatı, Dulkadiroğlu ilçesinde ise 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda toplam 249 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu şahıslardan çeşitli suçlardan aranan 31 kişi tutuklandı. Ayrıca hakkında 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs, işlemlerinin ardından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

İlçelere göre yapılan yakalamalarda;

Pazarcık’ta, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan A.C. yakalandı.

Onikişubat’ta, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan A.B. yakalandı.

Andırın’da, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan B.G. yakalandı.

Elbistan’da, çocuğu kasten öldürmek suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan B.E. ile bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan N.A. yakalanarak tutuklandı.

Öte yandan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında;

11 Aralık 2025’te Onikişubat ilçesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

16 Aralık 2025’te yine Onikişubat’ta, PKK/KCK terör örgütüne yönelik “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçu kapsamında bir şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.