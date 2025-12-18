Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 Aralık 2025 tarihinde suçüstü yakalanan bir şahsın üzerinde, ikametinde ve aracında yapılan aramalarda 1.288 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Aynı tarihte Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda ise farklı markalarda 8 adet cep telefonu ile 23 adet gümrük kaçağı emtia ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler arasında bluetooth kulaklık ve akıllı saatlerin bulunduğu öğrenildi.

Operasyonlar kapsamında adli mercilere sevk edilen 1 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında ise 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, halkın huzur ve güvenliği için çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.