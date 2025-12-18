Programda konuşan Buluntu, Kahramanmaraş’ın sanayi, üretim ve ihracat kapasitesine dikkat çekerek, şehrin bölgesel ve ulusal ekonomiye sunduğu katkıları dile getirdi. İş dünyasının mevcut durumu, karşılaştığı sorunlar ile beklentilerini aktaran Buluntu, kamu–özel sektör ve sivil toplum iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Toplantıda, Kahramanmaraş iş dünyasının taleplerinin ilgili paydaşlara iletilmesi ve şehrin ekonomik gelişiminin sürdürülebilir şekilde devam etmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.