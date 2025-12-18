Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş’ta deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, ulaşım başta olmak üzere altyapı ve üstyapının birçok alanında yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Görgel, “Şehrimizde bir yandan inşa çalışmaları devam ederken diğer yandan altyapıdan üstyapıya birçok alanda çalışmalarımıza, hemşehrilerimize söz verdiğimiz gibi aralıksız devam ediyoruz. Deprem sonrası şehrimizin özellikle ulaşım alanındaki eksiklerini gidererek, söz verdiğimiz projeleri bir bir hayata geçiriyoruz” dedi.

Sanayi Bölgesine Stratejik Dokunuş

Sanayi Kavşağı Projesi’nin şehir içi ulaşım açısından büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Görgel, özellikle sabah ve akşam saatlerinde bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun bu yatırımla çözüme kavuşacağını belirtti. Görgel, “Sanayi Kavşağı, en önemli projelerimizden biri. Burada oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım altyapısını güçlendirmek ve şehir içi trafiği rahatlatmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Hedefimiz; hemşehrilerimize daha konforlu, hızlı ve güvenli bir ulaşım ağı sunmak” ifadelerini kullandı.

500 Milyon TL’lik Dev Ulaşım Yatırımı

Projeye dair teknik ve sayısal verileri de paylaşan Başkan Görgel, yatırımın büyüklüğüne dikkat çekti. Görgel, “Projesi Büyükşehir Belediyemiz tarafından hazırlanan ve yapımı Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen Sanayi Kavşağı’nı yaklaşık 500 Milyon TL’lik bedelle şehrimize kazandırıyoruz. Çalışmalar kapsamında şu anda 65 kişilik ekiple zemin düzenleme çalışmaları ve köprü ayaklarının imalatı titizlikle sürdürülüyor” dedi.

Köprüler, Bağlantı Yolları ve Yeni Arterler

Sanayi Kavşağı Projesi’nin kapsamlı bir ulaşım yatırımı olduğunun altını çizen Başkan Görgel, proje tamamlandığında şehir trafiğine ciddi anlamda rahatlama sağlayacağını belirtti. Proje kapsamında; 7 ayaklı, 370 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde iki köprü, yaklaşık 2 kilometrelik ayrılma ve katılma yolları ile yeni bağlantı arterleri inşa ediliyor. Bu sayede özellikle sanayi bölgesinde yaşanan bekleme sürelerinin ortadan kaldırılması ve ulaşım güvenliği ile konforunun üst seviyeye taşınması hedefleniyor.

Hedef Haziran Ayına Kadar Tamamlanması

Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirten Başkan Fırat Görgel, projenin 2026’nın Haziran ayına kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Görgel, “Tamamlandığında şehir trafiğine önemli ölçüde nefes aldıracak olan bu proje, Kahramanmaraş’ın ulaşım vizyonunu güçlendirecek” dedi.

"Şehrimizde Tarihin En Büyük Asfalt Seferberliğini Başlatacağız"

Şehirde yapımına başlanan ve planlanan dev ulaşım yatırımlarına değinen Başkan Görgel, “Kuzey Çevre Yolu, Güney Çevre Yolu, Havaalanı Kavşağı, Sümbüllü Kavşağı gibi pek çok büyük ulaşım yatırımını bakanlıklarımız ve Karayolları Genel Müdürlüğümüzle birlikte şehrimize kazandırarak ulaşım ağımızı çok daha güçlendireceğiz. Ayrıca altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından şehrimizde tarihin en büyük asfalt seferberliğini başlatacağız. Şehir merkezi ve ilçelerimizdeki özellikle ana arterlerde hiçbir eksik kalmayana kadar asfalt çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Emeği Geçen Herkese Şehrim Adına Teşekkürlerimi Sunuyorum”

Açıklamalarının sonunda projeye katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür eden Başkan Fırat Görgel, “Bu değerli yatırımın şehrimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na, milletvekillerimize ve büyük bir özveriyle çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Sanayi Kavşağı Projesi’nin Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.