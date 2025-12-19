Kahramanmaraş’ta devam eden imar ve inşaat faaliyetleri kapsamında, olası kazaların önüne geçmek ve iş güvenliğini artırmak amacıyla eğitim çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen eğitimlerde, sahada görev yapan personel ve ilgili çalışanlara yönelik bilgilendirmeler yapılıyor.

Gerçekleştirilen eğitimlerde; yangın riski, kurtarma teknikleri, acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri ve iş sağlığı–güvenliği konularında uygulamalı anlatımlar yer aldı. Özellikle yoğun yapılaşmanın olduğu bölgelerde alınması gereken önlemlere dikkat çekildi.

İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri, imar faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiği kentte, can ve mal güvenliğini sağlamak adına bu tür eğitimlerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Eğitimlerin belirli periyotlarla devam edeceği belirtilirken, amaçlarının olası kazaları en aza indirmek ve farkındalığı artırmak olduğu ifade edildi.