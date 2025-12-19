TFF 3. Lig’de heyecan Kahramanmaraş’ta yaşanacak. Kahramanmaraş ile Diyarbekirspor’un karşı karşıya geleceği mücadele öncesi, maçın günü, saati ve yayın bilgileri sporseverler tarafından merak ediliyor. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…
Kahramanmaraş – Diyarbekirspor Maçı Ne Zaman?
Kahramanmaraş ile Diyarbekirspor arasındaki TFF 3. Lig karşılaşması, 20 Aralık 2025 Cumartesi günü oynanacak.
Kahramanmaraş – Diyarbekirspor Maçı Saat Kaçta?
Zorlu mücadelenin başlama saati 13.00 olarak açıklandı.
Kahramanmaraş – Diyarbekirspor Maçı Hangi Kanalda?
Kahramanmaraş – Diyarbekirspor maçı, Yaay platformu üzerinden canlı yayınlanacak.
Kahramanmaraş – Diyarbekirspor Canlı İzle
TFF 3. Lig’de puan mücadelesi verecek iki ekibin karşılaşması, Yaay yayınları aracılığıyla futbolseverlerle buluşacak. Taraftarlar, Kahramanmaraş – Diyarbekirspor maçını şifresiz ve canlı olarak Yaay ekranlarından takip edebilecek.