TFF 3. Lig’de heyecan Kahramanmaraş’ta yaşanacak. Kahramanmaraş ile Diyarbekirspor’un karşı karşıya geleceği mücadele öncesi, maçın günü, saati ve yayın bilgileri sporseverler tarafından merak ediliyor. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…

Kahramanmaraş – Diyarbekirspor Maçı Ne Zaman?

Kahramanmaraş ile Diyarbekirspor arasındaki TFF 3. Lig karşılaşması, 20 Aralık 2025 Cumartesi günü oynanacak.

Kahramanmaraş – Diyarbekirspor Maçı Saat Kaçta?

Zorlu mücadelenin başlama saati 13.00 olarak açıklandı.

Kahramanmaraş – Diyarbekirspor Maçı Hangi Kanalda?

Kahramanmaraş – Diyarbekirspor maçı, Yaay platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

Kahramanmaraş – Diyarbekirspor Canlı İzle

TFF 3. Lig’de puan mücadelesi verecek iki ekibin karşılaşması, Yaay yayınları aracılığıyla futbolseverlerle buluşacak. Taraftarlar, Kahramanmaraş – Diyarbekirspor maçını şifresiz ve canlı olarak Yaay ekranlarından takip edebilecek.