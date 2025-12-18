Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 250 müfettiş yardımcısı alımı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan ilana göre alınacak 250 müfettiş yardımcısının 200’ü hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ile iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları, 50’si ise mühendislik fakülteleri mezunları arasından seçilecek.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları, 9-18 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını, Bakanlığın resmi internet sitesi olan www.hmb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Giriş Sınavı Tarihleri Belli Oldu

Vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavı;

Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve İİBF mezunları için 11-12 Nisan 2026 tarihlerinde klasik usulde ,

Mühendislik fakültesi mezunları için ise 11 Nisan 2026 tarihinde test usulünde Ankara’da yapılacak.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava da tabi tutulacak. Sınav yeri ve saat bilgileri, yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar için sınavdan en az 10 gün önce Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Vergi Müfettiş Yardımcılığı Başvuru Şartları

Adaylarda aranacak başlıca şartlar şöyle:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımak

Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayı itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak

İlgili fakülte ve mühendislik bölümlerinden mezun olmak

Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı sınavına en fazla iki kez katılmış olmak

Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak

KPSS şartı kapsamında ise adayların;

İlgili KPSS puan türlerinden en az 80 puan almış olmaları

Belirlenen kontenjanlara göre en yüksek puanlı adaylar arasında yer almaları gerekiyor.

Şartları taşımadığı sonradan tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak.