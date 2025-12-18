81 ilde hayata geçirilecek Yüzyılın Konut Projesi için başvuru sürecinde sona gelindi. Depreme dayanıklı ve uygun ödeme koşullarına sahip 500 bin sosyal konut için başvurular yoğun ilgi görürken, bugüne kadar yaklaşık 5,5 milyon vatandaş projeye başvurdu.

10 Kasım’da başlayan başvurular, e-Devlet üzerinden bugün, banka şubeleri aracılığıyla ise yarın tamamlanacak. Proje kapsamında 1+1 (55 m²), 2+1 (65 m²) ve 2+1 (80 m²) olmak üzere farklı konut tipleri satışa sunulacak.

Projede toplumsal öncelikler de dikkate alındı. Engelli vatandaşlar ile şehit yakınları ve gazilere yüzde 5, emeklilere yüzde 20 kontenjan ayrılırken; 3 ve daha fazla çocuğu olan aileler için yüzde 10, 18-30 yaş arası gençler için yüzde 20 oranında özel kontenjan planlandı.

Hak sahiplerini belirleyecek ilk kura çekimleri 29 Aralık’ta başlayacak ve Şubat 2026’ya kadar sürecek. Proje kapsamında inşa edilecek ilk konutların ise Mart 2027’de teslim edilmesi hedefleniyor.