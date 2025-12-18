Diyarbakır'da yaşayan ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nde okumak için Van'a gelen 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te ortadan kayboldu. Kendisinden haber alınamaması üzerine polis ekiplerince geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

Rojin'in cansız bedeni 15 Ekim 2024'te Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulunmuş, cenazesi, 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti.

Önce intihar şüphesi üzerinde durulmuş yapılan otopsinin ardından vücudunun farklı bölgelerinde iki farklı erkeğe ait DNA örnekleri bulunduğu tespit edilmiş ancak cinsel taciz ihtimali üzerinde durulmamıştı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Rojin Kabaiş davasında yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanlığının girişimleri sonucu Kabaiş'in telefonunun incelenmek üzere İspanya'ya gönderilmesi süreci tamamlandı.

İspanya Adalet Bakanlığının Türkiye'nin talebini kabul etmesi üzerine Kabaiş'in telefonu, Van Cumhuriyet Başsavcılığı görevlileri tarafından İspanya'ya götürülerek yetkililere teslim edildi.