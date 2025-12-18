Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapan komisyon, ikinci toplantısını 18 Aralık saat 14.00’te gerçekleştirecek.

İlk Toplantıda Takvim Netleşti

Komisyonun ilk toplantısında ekonomik göstergeler ele alınmış, ilgili kurumların sunacağı veriler için çalışma takvimi oluşturulmuştu. Toplantılarda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK tarafından hazırlanan raporların değerlendirilmesi planlanıyor.

İşçi Tarafı Toplantılara Katılmıyor

Komisyonun yapısında değişiklik yapılması talebinde bulunan TÜRK-İŞ, bu talebin karşılık bulmaması nedeniyle ilk toplantıya katılmamıştı. İşçi kesimini temsilen komisyona dahil olmayan TÜRK-İŞ’in, bugün yapılacak ikinci toplantıda da yer almayacağı belirtiliyor.

Bugün Ekonomik Veriler Masada

Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlığında yapılacak toplantıda, ilgili kamu kurumlarının sunacağı ekonomik veriler ve raporlar ele alınacak. Bu verilerin, ilerleyen toplantılarda asgari ücret rakamının şekillenmesinde belirleyici olması bekleniyor.

Karar Yıl Sonuna Kadar Açıklanacak

2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için farklı kesimlerden yüzde 20 ile yüzde 46 arasında değişen artış önerileri gündemde. Görüşmelerin 31 Aralık’a kadar tamamlanarak yeni ücretin kamuoyuna duyurulması bekleniyor.