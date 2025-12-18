MGM verilerine göre, şu sıralar mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları ve parçalı bulutlu hava, batıdan gelecek yeni bir yağışlı sistemle birlikte yerini sağanaklara bırakacak.

Pazar günü yağış genişliyor

Pazar günü itibarıyla Marmara’nın güneyi, Ege, Orta ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun iç ve batı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle açık alanda planı olan vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

Yağışlar yeni haftada da sürecek

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre, hafta sonu etkisini göstermeye başlayacak yağışlı sistem yeni haftada da yurdu terk etmeyecek. Pazartesi gününden itibaren iç ve batı bölgelerde yağışların aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Yağış görülen bölgelerde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği, yağış anlarında yer yer kuvvetlenebileceği bildirildi.

Yetkililer, ani sağanaklara karşı dikkatli olunması ve güncel hava tahminlerinin takip edilmesi çağrısında bulundu.