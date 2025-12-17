İslamiyet’te kandil geceleri, Regaip, Miraç, Berat, Mevlid ve Kadir gibi mübarek günleri kapsar. Bu özel gecelerde Müslümanlar ibadet eder, Kur’an-ı Kerim okur, dua eder ve hayır işlerinde bulunur. Geleneksel olarak kandil simidi, helva ve lokma ikram edilir; camilerde toplu ibadetler gerçekleştirilir.

2026 yılında idrak edilecek kandil ve mübarek gecelerin tarihleri, ibadet planlarını önceden yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte 2026 kandil takvimi:

REGAİP KANDİLİ 2025 NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı resmi dini günler takvimine göre, yılın son kandili olan Regaip Kandili 25 Aralık 2025 Perşembe gecesi idrak edilecek. Hafızlarda “rahmet ve bereket gecesi” olarak yer eden bu özel zaman dilimi, Recep ayının ilk cuma gecesini karşılıyor ve üç ayların (Recep, Şaban ve Ramazan) başlangıcını müjdeliyor.

Üç Ayların Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar günü Receb ayının girmesiyle bu mübarek iklim başlayacak.

Regaip Kandili Gecesi: 25 Aralık 2025 Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gece idrak edilecek.

2026 YILI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

25 Aralık 2025 Perşembe Regaib Kandili

15 Ocak 2026 Salı Miraç Kandili

2 Şubat 2026 Pazartesi Berat Kandili

19 Şubat 2026 Perşembe Ramazan Başlangıcı

16 Mart 2026 Pazartesi Kadir Gecesi

19 Mart 2026 Ramazan Bayramı Arefe

20 Mart 2026 Ramazan Bayramı 1. Gün

21 Mart 2026 Ramazan Bayramı 2. Gün

22 Mart 2026 Ramazan Bayramı 3. Gün

26 Mayıs 2026 Kurban Bayramı Arefe

27 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 1.Gün

28 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 2.Gün

29 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 3.Gün

30 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 4.Gün

16 Haziran 2026 Hicri Yılbaşı

24 Ağustos 2026 Mevlid Kandili

10 Aralık 2026 Üç aylar başlangıç

10 Aralık 2026 Regaip Kandili