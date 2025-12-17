❄️ Zemheri Soğukları Nedir
Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşan Zemheri, halk arasında kışın en sert dönemi olarak bilinir.
Karakış ya da erbain 22 Aralık – 30 Ocak tarihleri arasındaki yaklaşık 40 günlük dönemi kapsıyor. Bu süreç, kış mevsiminin en sert ve en soğuk günleri olarak kabul ediliyor.
Zemheri döneminde:
-
Hava sıcaklıkları kısa sürede sert şekilde düşer
-
Kar yağışı ve don olayları artar
-
Ayaz, sis ve pus etkili olur
-
Soğuk algınlığı ve grip vakaları yaygınlaşır
Zemheri Ne Zaman Başlayacak?
Meteorolojik değerlendirmelere göre 20 Aralık Cumartesi, yurt genelinde güneşli ve mevsime göre ılık havanın son günü olacak. 21 Aralık Pazar günü ise Ege ve Batı Akdeniz üzerinden gelecek gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte soğuk hava etkisini göstermeye başlayacak.
Asıl kırılma 22 Aralık Pazartesi günü yaşanacak. Zemheri’nin başlamasıyla birlikte şu anda 17–18 derece seviyelerinde seyreden sıcaklıkların birden 4–5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
Zemheri En Çok Hangi Bölgeleri Etkileyecek
Harita verileri ve tahminlere göre Zemheri’nin etkisi özellikle iç ve doğu bölgelerde daha sert hissedilecek.
Doğu Anadolu
-
Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan
-
Gece sıcaklıkları eksi 11–12 dereceye kadar düşebilir
-
Bölge, soğuk hava dalgasının merkez üssü olacak
İç Anadolu
-
Ankara, Konya, Kayseri, Sivas
-
Yoğun ayaz, sis ve don bekleniyor
Marmara
-
İstanbul, Bursa, Edirne
-
17–18 derece olan sıcaklıklar 4–5 dereceye gerileyecek
-
Kış şartları sert şekilde hissedilecek
Ege ve Akdeniz
-
İzmir, Aydın, Antalya
-
21 Aralık’taki sağanakların ardından sıcaklıklar tek haneli değerlere düşecek
-
Fırtınalı ve serin hava etkili olacak
Uzmanlardan Uyarı
Uzmanlar, Zemheri sürecinde özellikle:
-
Sabah ve gece saatlerinde don ve buzlanmaya
-
Sürücülerin sis ve gizli buzlanmaya
-
Vatandaşların ani sıcaklık düşüşlerine karşı tedbirli olmasına
dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.