❄️ Zemheri Soğukları Nedir

Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşan Zemheri, halk arasında kışın en sert dönemi olarak bilinir.

Karakış ya da erbain 22 Aralık – 30 Ocak tarihleri arasındaki yaklaşık 40 günlük dönemi kapsıyor. Bu süreç, kış mevsiminin en sert ve en soğuk günleri olarak kabul ediliyor.

Zemheri döneminde:

Hava sıcaklıkları kısa sürede sert şekilde düşer

Kar yağışı ve don olayları artar

Ayaz, sis ve pus etkili olur

Soğuk algınlığı ve grip vakaları yaygınlaşır

Zemheri Ne Zaman Başlayacak?

Meteorolojik değerlendirmelere göre 20 Aralık Cumartesi, yurt genelinde güneşli ve mevsime göre ılık havanın son günü olacak. 21 Aralık Pazar günü ise Ege ve Batı Akdeniz üzerinden gelecek gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte soğuk hava etkisini göstermeye başlayacak.

Asıl kırılma 22 Aralık Pazartesi günü yaşanacak. Zemheri’nin başlamasıyla birlikte şu anda 17–18 derece seviyelerinde seyreden sıcaklıkların birden 4–5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Zemheri En Çok Hangi Bölgeleri Etkileyecek

Harita verileri ve tahminlere göre Zemheri’nin etkisi özellikle iç ve doğu bölgelerde daha sert hissedilecek.

Doğu Anadolu

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan

Gece sıcaklıkları eksi 11–12 dereceye kadar düşebilir

Bölge, soğuk hava dalgasının merkez üssü olacak

İç Anadolu

Ankara, Konya, Kayseri, Sivas

Yoğun ayaz, sis ve don bekleniyor

Marmara

İstanbul, Bursa, Edirne

17–18 derece olan sıcaklıklar 4–5 dereceye gerileyecek

Kış şartları sert şekilde hissedilecek

Ege ve Akdeniz

İzmir, Aydın, Antalya

21 Aralık’taki sağanakların ardından sıcaklıklar tek haneli değerlere düşecek

Fırtınalı ve serin hava etkili olacak

Uzmanlardan Uyarı

Uzmanlar, Zemheri sürecinde özellikle:

Sabah ve gece saatlerinde don ve buzlanmaya

Sürücülerin sis ve gizli buzlanmaya

Vatandaşların ani sıcaklık düşüşlerine karşı tedbirli olmasına

dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.