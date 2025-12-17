Fenerbahçe Koleji ile Kahramanmaraş İstiklal arasındaki mücadele, ligdeki sıralamayı ve takımların sezon hedeflerini yakından ilgilendiriyor. İki ekip de parkeden galibiyetle ayrılmak istiyor.

Puan Tablosu:

Fenerbahçe Koleji – Kahramanmaraş İstiklal Maçı Ne Zaman?

Basketbol 1. Ligi kapsamında oynanacak Fenerbahçe Koleji – Kahramanmaraş İstiklal maçı,

📅 18 Aralık 2025 Perşembe günü oynanacak.

Maç Saat Kaçta Başlayacak?

Zorlu mücadele saat 17.00’de başlayacak.

Fenerbahçe Koleji – Kahramanmaraş İstiklal Maçı Hangi Kanalda?

İstanbul Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Maçı aşağıdaki platformlardan izleyebilirsiniz: