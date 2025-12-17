Fenerbahçe Koleji ile Kahramanmaraş İstiklal arasındaki mücadele, ligdeki sıralamayı ve takımların sezon hedeflerini yakından ilgilendiriyor. İki ekip de parkeden galibiyetle ayrılmak istiyor.

Puan Tablosu:

Fenerbahçe Koleji – Kahramanmaraş İstiklal Maçı Ne Zaman?

Basketbol 1. Ligi kapsamında oynanacak Fenerbahçe Koleji – Kahramanmaraş İstiklal maçı,
📅 18 Aralık 2025 Perşembe günü oynanacak.

Maç Saat Kaçta Başlayacak?

Zorlu mücadele saat 17.00’de başlayacak.

Fenerbahçe Koleji – Kahramanmaraş İstiklal Maçı Hangi Kanalda?

İstanbul Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Maçı aşağıdaki platformlardan izleyebilirsiniz:

  • Digiturk: 75

  • D-Smart: 79

  • Tivibu: 87

  • Kablo TV: 227

  • Turkcell TV+: 73

  • Uydu: Türksat

  • İnternet: Canlı yayın