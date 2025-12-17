Fenerbahçe Koleji ile Kahramanmaraş İstiklal arasındaki mücadele, ligdeki sıralamayı ve takımların sezon hedeflerini yakından ilgilendiriyor. İki ekip de parkeden galibiyetle ayrılmak istiyor.
Fenerbahçe Koleji – Kahramanmaraş İstiklal Maçı Ne Zaman?
Basketbol 1. Ligi kapsamında oynanacak Fenerbahçe Koleji – Kahramanmaraş İstiklal maçı,
📅 18 Aralık 2025 Perşembe günü oynanacak.
Maç Saat Kaçta Başlayacak?
Zorlu mücadele saat 17.00’de başlayacak.
Fenerbahçe Koleji – Kahramanmaraş İstiklal Maçı Hangi Kanalda?
İstanbul Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Maçı aşağıdaki platformlardan izleyebilirsiniz:
-
Digiturk: 75
-
D-Smart: 79
-
Tivibu: 87
-
Kablo TV: 227
-
Turkcell TV+: 73
-
Uydu: Türksat
-
İnternet: Canlı yayın