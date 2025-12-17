İller bazında yapılan son değerlendirmeye göre, kira artış oranı birçok şehirde Türkiye ortalamasının ve yıllık yüzde 31,07 seviyesinde açıklanan genel artış oranının altında kaldı.

Kira artışının sınırlı kaldığı şehirler arasında Hatay, Kilis, Osmaniye ve Gaziantep gibi Suriye sınırına yakın iller öne çıktı. Sektör temsilcileri, bölgede istikrarın kademeli olarak artmasıyla birlikte geri dönüşlerin hızlandığını, bunun da konut talebini azalttığını belirtiyor. Talepteki bu düşüşün, kira fiyatları üzerindeki baskıyı hafiflettiği ifade ediliyor.

Bazı Büyükşehirlerde Artış Yavaşladı

Kira artış hızının düşük seyrettiği iller arasında Eskişehir, Konya, Malatya ve Erzurum gibi büyükşehir statüsündeki kentlerin yer alması da dikkat çekti. Uzmanlar, bu şehirlerde konut arzı ile talep arasındaki dengenin daha sağlıklı kurulmasının, kira artışlarını sınırlayan önemli bir etken olduğunu vurguluyor.

Nüfus Yoğunluğuna Göre İller

Nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Marmara ve Ege bölgelerindeki iller, kira artışının en düşük olduğu şehirler arasında yer almadı. Özellikle İstanbul, yıllık yüzde 39,95 oranındaki kira artışıyla dikkat çekti. Bu oran, hem Türkiye genelindeki ortalamanın hem de yıllık artış seviyesinin üzerinde gerçekleşti.

Türkiye genelinde ortalama konut kirası, Kasım 2025 itibarıyla yıllık bazda yüzde 27,82 artarak 23 bin 805 TL seviyesine yükseldi. Kira artış hızının düştüğü şehirler ise şöyle listelendi:

1- Hatay: 17 bin 277 TL (Yüzde 8,42)

2- Kilis: 9 bin 554 TL (Yüzde 8,75)

3- Osmaniye: 15 bin 96 TL (Yüzde 10,55)

4- Bayburt: 13 bin 82 TL (Yüzde 11,97)

5- Gaziantep: 18 bin 90 TL (Yüzde 14,63)

6- Hakkâri: 11 bin 392 TL (Yüzde 14,95)

7- Adıyaman: 14 bin 197 TL (Yüzde 15,22)

8- Çankırı: 17 bin 445 TL (Yüzde 16,56)

9- Eskişehir: 18 bin 131 TL (Yüzde 16,90)

10- Malatya: 15 bin 736 TL (Yüzde 18,23)

11- Tunceli: 23 bin 85 TL (Yüzde 18,47)

12- Bartın: 19 bin 524 TL (Yüzde 19,14)

13- Konya: 21 bin 103 TL (Yüzde 19,44)

14- Gümüşhane: 15 bin 331 TL (Yüzde 20,64)

15- Erzurum: 16 bin 800 TL (Yüzde 20,78)

16- Sivas: 16 bin 950 TL (Yüzde 20)

17- Kars: 14 bin 880 TL (Yüzde 19,78)

18- Yozgat: 15 bin 420 TL (Yüzde 19,55)

19- Amasya: 17 bin 610 TL (Yüzde 19,40)

20- Karaman: 18 bin 300 TL (Yüzde 19,25)

Veriler, Türkiye genelinde kira fiyatlarının her bölgede aynı hızla artmadığını gösterirken, bölgesel dinamiklerin ve arz-talep dengesinin fiyatlar üzerinde belirleyici rol oynadığını ortaya koyuyor.