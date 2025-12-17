Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmesi planlanan 11. Yargı Paketi, genel sağlık sigortası (GSS) prim borçlarına yönelik önemli bir düzenlemeyi de içeriyor. Teklifin yasalaşması halinde, 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait ödenmemiş GSS primleri ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamlarının tamamı tahsil edilmeyecek.

Yapılacak düzenlemeyle, bugüne kadar prim borcunu ödeyemeyen 1 milyon 477 bin kişinin yaklaşık 3,2 milyar liralık GSS borcu silinecek. Böylece uzun süredir tahsil edilemeyen ve çoğu düşük tutarlı olan borçlar sistemden çıkarılacak.

Düzenlemenin özellikle, çeşitli nedenlerle ödeme yapamayan ya da borcunu unutan vatandaşları rahatlatması hedefleniyor. Yetkililer, uygulamanın hem idari yükü azaltacağını hem de vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağını belirtiyor.

Yılbaşından önce yasalaşması beklenen kanun teklifiyle birlikte, eski dönem GSS borçlarına ilişkin belirsizliğin de sona ermesi öngörülüyor.