GAİN Medya AŞ'ye yönelik, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında GAİN Medya ve bağlantılı şirketler mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, MASAK raporlarına yansıyan kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para hareketleri dikkat çekti. Şüpheli Berkin Kaya’nın hesaplarında yoğun nakit giriş-çıkışları ve yurt dışına yapılan yüksek meblağlı para transferleri tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, söz konusu para trafiğini açıklayabilecek yeterli ticari faaliyet ve sermaye yapısının bulunmadığı, bazı hesapların yasa dışı organizasyonlar kapsamında kullanılmış olabileceği değerlendirildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma süreciyle eş zamanlı olarak, mahkeme kararıyla GAİN Medya AŞ başta olmak üzere 7 şirkete TMSF tarafından kayyum atanmasına karar verildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Soruşturma çok yönlü olarak devam ederken yeni bir gelişme daha yaşandı. Sunucu Okan Karacan hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheli Karacan, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.