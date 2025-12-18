İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak” suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince kamuoyu tarafından tanınan birçok isme operasyon düzenlendi.

Operasyonda Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci ve Hande Sarıoğl sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler daha sonra Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edildi.

Cebeci’nin Test Sonucu Pozitif Çıktı

Adli Tıp Kurumu tarafından alınan numunelerin sonuçlarına göre, spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin uyuşturucu testinin pozitif çıktığı bildirildi. Sonuçlara göre Cebeci’nin esrar ve kokain kullandığı tespit edildi.

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne giden Spiker Ela Rümeysa Cebeci, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçundan tutuklandı.

İstanbul Başsavcılığı'ndan Açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama kararına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca Uyuşturucu Madde temin etme, kullanımını kolaylaştırma ve kullanma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki ek deliller doğrultusunda bugün alınan savunması akabinde üzerine atılı uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.



Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Cebeci ile Oytun Erbaş'ın Programı

Kararın ardından Ela Rümeysa Cebeci'nin sunuculuğunu yaptığı programda Prof. Dr. Oytun Erbaş ile gerçekleştirdiği söyleşi gündem oldu.

Erbaş, programda kan testlerinin uyuşturucu maddeleri tespit etmede yeterli olmadığını belirterek, saç örneği almanın daha kesin bir sonuç vereceğini ifade etmesi üzerine Cebeci'nin "Bu bütün çeşitler için geçerli mi?" sorusunu sorması dikkat çekti. Erbaş ise "Bu durum neredeyse tüm maddeler için geçerlidir" yanıtını verdi.

Saç analizinde dikkat edilmesi gereken bir ayrıntıya da dikkat çeken Erbaş, "Saç boyası ya da saç açıcı kullanımı, saçtaki madde miktarını azaltabiliyor. Özellikle açıcılar sonucu ciddi şekilde etkileyebiliyor. Karışım halinde kullanılan maddelerde de tespit oranı düşebiliyor. Eğer yalnızca kan ve idrar alınırsa ve saç örneği incelenmezse, gerçekte kullanım olsa bile kişi temiz çıkabilir. Bu da yanlış bir aklamaya yol açar" ifadelerini kullandı.