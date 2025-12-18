İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, 10 şüpheli hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda çok sayıda isim hakkında işlem yapıldı. Soruşturma kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı.

Bazı isimlere ulaşılamadı

Haklarında gözaltı kararı bulunan Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü, adreslerinde bulunamadı. Bu kişilerle ilgili arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, yurt dışında oldukları tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

7 adrese eş zamanlı operasyon

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt ilçelerinde toplam 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonların İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

Soruşturma genişliyor

Dosya kapsamında daha önce tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar’ın, itirafçı olduğu ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edildiği hatırlatıldı.

Soruşturma kapsamında Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında da “uyuşturucu madde temin etme” ve “kullanımını kolaylaştırma” suçlamalarıyla yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Yetkililer, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.