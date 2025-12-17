Bakan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TTK'ye 263 yeni personel alınacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bizimle yol yürüyecek yeni arkadaşlarımızın, yerin derinliklerindeki milli servetimizi ekonomiye kazandırma mücadelemize destek olacağına yürekten inanıyorum. Aramıza katılacak mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum."

Farklı Pozisyonlarda Alım Gerçekleştirilecek

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere çeşitli kadrolara personel alımı yapacak.

Buna göre kurum bünyesinde mühendis, tekniker, memur, ambar memuru ve sağlık memuru pozisyonlarında görevlendirilmek üzere alım gerçekleştirilecek. Personel yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak.

Tercihler 18–25 Aralık’ta

Adaylar tercihlerini 18–25 Aralık 2025 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilecek. Posta yoluyla gönderilen ya da elden teslim edilen tercih listeleri kabul edilmeyecek.

Sınav Yapılmayacak

Yerleştirmeler, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, yalnızca KPSS puan üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirilecek. Adaylar, en yüksek KPSS puanından başlanarak tercihleri doğrultusunda ilgili kadrolara yerleştirilecek.

Personel alımına ilişkin detayların ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunda yer alması bekleniyor.