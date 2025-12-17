Belediye bünyesinde hizmet veren Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakım Evi öğrencileri, Yerli Malı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte hem eğlendi hem de önemli bir farkındalık çalışmasına imza attı.

Minik öğrenciler, evlerinden getirdikleri yerli ve milli ürünleri arkadaşlarıyla paylaşarak yerli üretimin önemine dikkat çekti.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar, paylaşmanın mutluluğunu yaşarken, yerli malı kullanmanın değerini de küçük yaşta öğrenme fırsatı buldu.

Neşeli anların yaşandığı programda, öğretmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen etkinliklerle çocuklara yerli üretim, tutum ve bilinçli tüketim konularında bilgiler verildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakım Evi Müdürü Hasan Hüseyin Çetinay Onikişubat Belediyesi olarak çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunan etkinliklere büyük önem verdiklerini belirtti.

Onikişubat Belediyesi Eğitim Spor Müdürü Ümit Barış Bayhan yerli malı üretim ve kullanımı konusunda yapılan bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunu ifade etti.