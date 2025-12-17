Büyüklüğüyle görenleri şaşkına çeviren balık, bölgede büyük ilgi uyandırdı. O anlar balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler kısa sürede dikkat çekti.

Balıkçılar, Menzelet Barajı’nda zaman zaman iri balıkların yakalandığını ancak bu boyutta bir yayın balığıyla nadiren karşılaştıklarını belirtti. Bölgedeki su kaynaklarının balık çeşitliliği ve bereketi açısından önemli olduğunu ifade eden balıkçılar, Menzelet Barajı’nın avcılık açısından zenginliğine dikkat çekti.

Kentin önemli tatlı su kaynaklarından Ceyhan Nehri’nde avlanan yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 100 kilogram ağırlığındaki dev yayın balığı, Merdan Balıkçılık’ta görücüye çıktı.

Balığın büyüklüğü dikkat çekerken Kahramanmaraş Balıkçılar Dernek Başkanı ve Merdan Balıkçılık İşletme Sahibi İbrahim Sarı, dev balığın uzun süren bir çalışmanın ardından ağlardan çıkarıldığını belirttiYaklaşık insan boyuna ulaşan yayın balığı, Ceyhan Nehri’nin zengin su altı yaşamını bir kez daha gözler önüne serdi.