Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür’ün hazırlayıp sunduğu programda Başkan Toptaş, göreve geldikleri günden bu yana hayata geçirilen projeleri, devam eden çalışmaları ve Onikişubat’ın geleceğine dair hedeflerini kapsamlı şekilde değerlendirdi.

Program boyunca deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinden imar ve yerinde dönüşüm çalışmalarına, altyapı ve üstyapı yatırımlarından gençlik projelerine kadar birçok başlık ele alındı.

Ulaşım yatırımları, asfalt çalışmaları ve mahallelerde yürütülen düzenlemeler hakkında da bilgi veren Toptaş, ilçenin dört bir yanında yaşam konforunu artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Gençlik merkezleri, eğitim destekleri ve spor yatırımlarının da öncelikli alanlar arasında yer aldığını vurgulayan Başkan Toptaş, özellikle Onikişubat Belediye Voleybol Kulübü’nün başarısının şehirde büyük bir heyecan oluşturduğunu dile getirdi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen gündüz bakımevleri, kadın emeğini destekleyen projeler ve dar gelirli ailelere yönelik sosyal tesisler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Başkan Toptaş, “insanı merkeze alan” bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti.