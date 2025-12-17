Karşılaşmaya etkili ve baskılı başlayan Kahramanmaraş temsilcisi, oyunun ilk dakikalarından itibaren rakip kalede gol aradı. Aradığı golü 14. dakikada bulan İstiklalspor, hızlı gelişen kontra atakta Kemal Rüzgar’ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından oyunun kontrolünü tamamen eline alan temsilcimiz, 22. dakikada yine Kemal Rüzgar’ın golüyle farkı ikiye çıkardı.

Mücadelenin yıldızı olan Kemal Rüzgar, 28. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirerek hat-trick yaptı ve skoru 3-0’a taşıdı. İlk yarıda üstün bir futbol sergileyen Kahramanmaraş İstiklalspor, soyunma odasına 3-0’lık avantajla girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da oyun disiplinini elden bırakmayan İstiklalspor, rakibine net gol fırsatı tanımadı. Karşılaşma 3-0’lık Kahramanmaraş İstiklalspor galibiyetiyle sona erdi. Bu sonuçla temsilcimiz puanını 32’ye yükselterek ligde 3. sıraya çıktı. Ankara Demirspor ise 26 puanda kaldı. İstiklalspor, aldığı bu kritik galibiyetle şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etti.