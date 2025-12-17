Merhume Gülüzar Şerbetçi için bugün öğle namazını müteakip Abdülhamithan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Yoğun katılımın gözlendiği cenaze namazının ardından merhumenin naaşı, dualar eşliğinde Şeyhadil Mezarlığı’da toprağa verildi.

Şerbetçi ailesi, taziyeleri 17-19 Aralık 2025 tarihleri arasında KMBB Divanlı (Kümbet) Taziye Evi’nde kabul edecek.

Bizler de Aksu TV ailesi olarak merhume Gülüzar Şerbetçi’ye Allah’tan rahmet; başta Haluk Şerbetçi olmak üzere tüm ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.