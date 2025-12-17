Asgari ücretin belirlenmesine yönelik yürütülen görüşmelerde kriz sürüyor. Komisyonun yapısında değişiklik talep eden TÜRK-İŞ, ilk toplantıya katılmamıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tüm sendikalarla açık bir iletişim yürütüldüğünü ve sosyal diyalogdan vazgeçilmeyeceğini ifade etmişti.

Bakan Işıkhan: Sosyal Diyalogdan Vazgeçmeyiz

Bakan Işıkhan, yaptığı değerlendirmede sendikalarla görüşmenin bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak, “Görüşleri alıp komisyona iletmek bizim görevimiz. Mutlaka istişarede bulunacağız” ifadelerini kullanmıştı.

TÜRK-İŞ’ten Sert Yanıt

Bakan Işıkhan’ın bu açıklamalarına TÜRK-İŞ’ten yanıt gecikmedi. CNBC-e’ye konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, görüşmelere ilişkin tepki gösterdi.

Ağar, “İlk toplantı öncesinde neden masada olmadığımızı gerekçeleriyle ilettik. Ancak şu ana kadar bizimle herhangi bir görüşme yapılmadı. Biz masada yokuz” diyerek tepkisini dile getirdi.

Komisyon Yapısı Değişmezse Katılım Yok

TÜRK-İŞ cephesi, komisyonun yapısı değişmediği sürece toplantılara katılmayacaklarını bir kez daha yineledi. Ağar, bu konudaki tutumlarının net olduğunu belirterek, asgari ücret komisyonuna katılım için yapısal değişiklik şartını vurguladı.

Asgari ücret görüşmelerine ilişkin belirsizlik sürerken, önümüzdeki günlerde taraflar arasında yeni bir temas olup olmayacağı merakla bekleniyor.