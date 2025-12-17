Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ilk toplantısını 12 Aralık 2025 Cuma günü yaptığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısını 18 Aralık Perşembe günü yapacağını duyurmuştu.

Asgari ücrette ikinci görüşme öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli bir açıklama geldi. Bakanlığının 2026 bütçesini sunmak için Meclis Genel Kurulu'na gelen Işıkhan, Genel Kurul'a girmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Asgari Ücret Toplantısına İlişkin Konuştu

"Yarın bir rakam konuşulur mu" diye sorulduğunda ise "Süreç devam ediyor bu süreç içerisinde diyalog süreçlerini kullanmaya devam edeceğiz. Bu bizim en güçlü yönümüz... Rakam için çok erken tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor. Bizler bildiğiniz gibi hükümet olarak sonra da kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ'in Komisyona Katılmamasını Değerlendirdi

TÜRK-İŞ'in komisyon görüşmelerine katılmamasına ilişkin Işıkhan, "Biz resmi daveti yaptık. Resmi davet sonrasında zaten TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar geldi. Bizim tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahip olduğumuzu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız" yanıtını verdi.

Işıkhan Müjdeleri Sıraladı

"Genel Kurul'da hangi müjdeleri sunacaksınız?" sorusuna Bakan Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuza 1000 sözleşmeli personel alacağız. Bununla ilgili ayrıntılar ÖSYM tarafından açıklanacak. Mülakat olmayacak. ÖSYM belirleyecek ve atayacak. 72 ilacı geri ödeme kapsamına alacağız ve son olarak da 100 müfettiş yardımcısı alacağız" ifadelerini kullandı.