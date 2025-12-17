TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Başvuruları Ne Zaman Bitiyor?

Bakanlık açıklamasına göre 10 Kasım’da başlayan başvurular;

  • 18 Aralık’ta e-Devlet üzerinden

  • 19 Aralık’ta Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubelerinden

sona erecek.

🎯 Kura Takvimi Belli Oldu

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri 29 Aralık’ta başlayacak. Kuralar, yoğunluk nedeniyle illere göre planlanarak 27 Şubat’a kadar devam edecek.

🏗️ Konut Tipleri ve Dağılım

Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında;

  • 200 bin adet (%40) → 80 m² 2+1

  • 150 bin adet (%30) → 65 m² 2+1

  • 150 bin adet (%30) → 55 m² 1+1

konut üretilecek.

💰 Konut Fiyatları ve Aylık Taksitler

Anadolu İlleri

  • 1+1 (55 m²): 1.800.000 TL → 6.750 TL taksit

  • 2+1 (65 m²): 2.200.000 TL → 8.250 TL taksit

  • 2+1 (80 m²): 2.650.000 TL → 9.938 TL taksit

İstanbul

  • 1+1: 1.950.000 TL → 7.313 TL taksit

  • 2+1 (65 m²): 2.450.000 TL → 9.188 TL taksit

  • 2+1 (80 m²): 2.950.000 TL → 11.063 TL taksit

➡️ Konutlar %10 peşinat ve 240 aya varan vade ile satışa sunulacak.

👥 Kimler Başvurabilecek?

Başvuru yapacaklarda şu şartlar aranacak:

  • 18 yaşını doldurmuş olmak

  • Son 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

  • İstanbul için hane geliri en fazla 145 bin TL

  • Diğer iller için en fazla 127 bin TL

⚠️ Şehit aileleri ve gaziler gelir şartından muaf tutulacak.

🎯 Kontenjan Dağılımı

Hak sahipliği kontenjanları şöyle belirlendi:

📍 İkamet ve Tapu Şartı

  • Başvuru yapılan il/ilçede en az 1 yıl ikamet şartı aranacak

  • Emekliler ve deprem bölgesi illerinde ikamet veya nüfus kaydı yeterli olacak

  • Başvuru sahibinin (eşi ve çocukları dahil) üzerine kayıtlı konutunun bulunmaması gerekiyor

  • Hisseli tapularda, hissenin değeri 1 milyon TL’yi aşmamalı