TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Başvuruları Ne Zaman Bitiyor?
Bakanlık açıklamasına göre 10 Kasım’da başlayan başvurular;
-
18 Aralık’ta e-Devlet üzerinden
-
19 Aralık’ta Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubelerinden
sona erecek.
🎯 Kura Takvimi Belli Oldu
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri 29 Aralık’ta başlayacak. Kuralar, yoğunluk nedeniyle illere göre planlanarak 27 Şubat’a kadar devam edecek.
🏗️ Konut Tipleri ve Dağılım
“Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında;
-
200 bin adet (%40) → 80 m² 2+1
-
150 bin adet (%30) → 65 m² 2+1
-
150 bin adet (%30) → 55 m² 1+1
konut üretilecek.
💰 Konut Fiyatları ve Aylık Taksitler
Anadolu İlleri
-
1+1 (55 m²): 1.800.000 TL → 6.750 TL taksit
-
2+1 (65 m²): 2.200.000 TL → 8.250 TL taksit
-
2+1 (80 m²): 2.650.000 TL → 9.938 TL taksit
İstanbul
-
1+1: 1.950.000 TL → 7.313 TL taksit
-
2+1 (65 m²): 2.450.000 TL → 9.188 TL taksit
-
2+1 (80 m²): 2.950.000 TL → 11.063 TL taksit
➡️ Konutlar %10 peşinat ve 240 aya varan vade ile satışa sunulacak.
👥 Kimler Başvurabilecek?
Başvuru yapacaklarda şu şartlar aranacak:
-
18 yaşını doldurmuş olmak
-
Son 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
-
İstanbul için hane geliri en fazla 145 bin TL
-
Diğer iller için en fazla 127 bin TL
⚠️ Şehit aileleri ve gaziler gelir şartından muaf tutulacak.
🎯 Kontenjan Dağılımı
Hak sahipliği kontenjanları şöyle belirlendi:
-
%5 Şehit aileleri ve gaziler
-
%5 Engelliler
-
%20 Emekliler
-
%10 3 ve üzeri çocuğu olan aileler
-
%20 18–30 yaş arası gençler
-
%40 Diğer alıcılar
📍 İkamet ve Tapu Şartı
-
Başvuru yapılan il/ilçede en az 1 yıl ikamet şartı aranacak
-
Emekliler ve deprem bölgesi illerinde ikamet veya nüfus kaydı yeterli olacak
-
Başvuru sahibinin (eşi ve çocukları dahil) üzerine kayıtlı konutunun bulunmaması gerekiyor
-
Hisseli tapularda, hissenin değeri 1 milyon TL’yi aşmamalı