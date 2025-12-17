Onikişubat Belediyespor takımı, Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen söyleşi programında öğrencilerle buluştu.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte Onikişubat Belediyespor oyuncuları kariyer yolculuklarını, profesyonel sporcu olma sürecinde yaşadıkları deneyimleri öğrencilerle paylaştı. Takım öğrencilerden gelen soruları içtenlikle yanıtladı.

Söyleşi boyunca öğrencilerin ilgisi ve merakı dikkat çekerken, etkinlik hem keyifli hem de motive edici anlara sahne oldu. Program, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Onikişubat Belediyespor’un bu tür buluşmalarla gençleri spora teşvik etmeyi ve rol model olmayı sürdürdüğü vurgulandı.