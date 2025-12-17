Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlara daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalarla ilçelerdeki ulaşım sorunlarını bir bir çözüme kavuşturuyor.

Bu kapsamda çalışma gerçekleştirilen adreslerden biri de Türkoğlu’na bağlı Şekeroba Mahallesi oldu. Mahalle içerisinden geçen Kar Deresi üzerinde bulunan ve mevcut darlığı nedeniyle uzun süredir ulaşımda aksamalara ve trafik kazalarına neden olan köprüde genişletme çalışmaları başlatıldı.

Mevcut haliyle 7 metre genişliğe sahip olan köprüye, 9 metre genişliğinde yeni bir köprü eklenerek geçiş kapasitesi iki katına çıkarılıyor. Yaklaşık 3 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla, bölgede hem araç hem de yaya trafiği daha güvenli ve konforlu hale gelecek.

Genişletilen köprü sayesinde trafik akışı rahatlayacak, dar geçit nedeniyle yaşanan tehlikeli anların önüne geçilecek.

Şekeroba Mahalle Muhtarı Nadir Bekereci, “Darlığı nedeniyle birçok kazaya sebebiyet veren köprümüzün genişletilmesi için Büyükşehir Belediyemize müracaat etmiştik. Fırat Görgel Başkanımız da sağ olsun talebimizi geri çevirmedi ve köprümüze ek yapılıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla mahallemizde ulaşım güvenliği artırılacak ve artık bu köprüde kazalar yaşanmayacak inşallah” ifadelerini kullandı.