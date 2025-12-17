Bahçeşehir Koleji öğrencilerine yalnızca akademik başarı kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda sıcak ve samimi bir aile ortam sunarak örnek bir eğitim anlayışı sergiliyor. Sevgi, dayanışma ve birlikte büyüme temelleri üzerine inşa edilen bu anlayış, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Aile Büyükleri Buluşması ile bir kez daha taçlanıyor.

Düzenlenen etkinlikte öğrenciler, veliler ve aile büyükleri aynı çatı altında bir araya geldi. Samimi sohbetlerin ve içten paylaşımların öne çıktığı buluşma, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Kuşakları buluşturan organizasyonda öğrenciler, yalnızca bir okulun değil, büyük bir ailenin parçası olduklarını bir kez daha hissetti.

Sıcak atmosferiyle dikkat çeken etkinlikte, aile bağlarının güçlendirilmesi ve öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sağlanması amaçlandı. Aile büyüklerinin tecrübeleriyle renklenen buluşma, öğrencilere değerler eğitiminin önemini de hissettirdi.

Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü Kurucu Temsilcisi Erva Nur Dingiş, akademik başarının yanında öğrencilerin kendilerini güvende, değerli ve mutlu hissetmelerinin de eğitim sürecinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayarak, bu tür etkinliklerle öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.