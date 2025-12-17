Antalya'da haklarında arama kararı bulunan ve polisin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 1801 kişiden 237'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda başta 'kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, cinsel suçlar, dolandırıcılık ve hırsızlık' gibi çeşitli suçlardan aranan 1801 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişilerden 237'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Yapılan çalışmalarda, ruhsatsız 42 silah, 781 fişek ve 9 kesici alet ele geçirildi.

Asayiş uygulamalarında, aranması bulunan 43 araç yakalanırken, konaklama ve araç kiralama işletmelerinde yapılan denetimlerde 3 işletmeye idari işlem yapıldı.

'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçu kapsamında 5 ayrı olayda 19 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 365 şahsa idari para cezası uygulandı.