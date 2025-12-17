Isparta'nın Sav beldesinde 30 yıldır 'Hayır Bahçesi' adını verdiği bahçesinde yetiştirdiği ürünleri ziyaretçilere ücretsiz ikram etmesiyle tanınan 85 yaşındaki İbrahim Çakmakçı, bahçesinde ölü bulundu.
Sav beldesinde yaşayan Çakmakçı'dan haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. Bahçeye gelen ekipler, Çakmakçı'yı hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çakmakçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemenin ardından Çakmakçı'nın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.
1995 yılında emekli olduktan sonra kurduğu ve 'Hayır Bahçesi' adını verdiği alanı yıllarca ziyaretçilere açık tutan Çakmakçı, bahçesinde yetiştirdiği meyve ve sebzeleri ücretsiz paylaşmasıyla tanınıyordu.