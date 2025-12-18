Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1000 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1000 sözleşmeli personel alımı için başvurular 18-25 Aralık tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan KPSS 2025/2 Tercih Kılavuzu doğrultusunda yapılacak.

SGK PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Alım yapılacak kadrolar ve öğrenim düzeyleri ise şu şekilde açıklandı:

575 Büro Personeli (ön lisans ve lisans mezunu)

275 Destek Personeli (ortaöğretim ve ön lisans mezunu)

100 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (ön lisans mezunu)

50 Teknisyen (mesleki ortaöğretim mezunu)

Her kadro için özel şartlar ve nitelikler, KPSS 2025/2 tercih kılavuzunda ayrıntılı şekilde yer alıyor.

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Başvuru sürecinde herhangi bir kuruma şahsen müracaat kabul edilmeyecek. Adaylar tercih işlemlerini yalnızca ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Adayların, KPSS puan türleri ve öğrenim durumlarına uygun kadroları tercih etmeleri gerekiyor. Tercihler, kılavuzda yer alan nitelik kodlarına göre değerlendirilecek.