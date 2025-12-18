Bozkurt ilçesi Tezcan köyünde yaşayan Fatma Aydın rahatsızlandı.

Kadının eşi Mehmet Aydın, kar nedeniyle kapanan köy yolunun açılması için durumu muhtara bildirdi.

Muhtarın ihbarıyla İl Özel İdaresine bağlı ekipler, yaklaşık 30 santimetreyi bulan kar nedeniyle kapanan yolu ulaşıma açtı.

Aydın, ekiplerin açtığı yoldan eşini hastaneye götürdü.

Mehmet Aydın, "Hastam rahatsızlandı, ağırlaştı. Bugün yol kapalıydı. Muhtarın kardeşini aradım, kardeşi de muhtarı aradı. İl Özel İdaresi geldi, köy yollarını açtı. Şimdi hastamı hastaneye götürüyorum. 10 günden beri bu 7'nci sefer hastaneye götürmem. Yolumuz açıldı, çok teşekkür ederim." dedi.

Rahatsızlanan Fatma Aydın ise "Her yerim ağrıyor. Devrekani'ye hastaneye gidiyorum. Yollarımız kapalıydı, devlet geldi açtı. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.