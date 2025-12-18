SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

⚫350 uzman erbaş alımı için başvurular 19 – 29 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak.

⚫Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek:

⚫Başvuruya ilişkin tüm detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna ise www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Şahsen, posta yoluyla veya farklı kanallardan yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adayların, başvuru sürecini tamamlamadan önce yayımlanan kılavuzu dikkatle incelemesi gerekiyor. Kılavuzda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilen adayların, sürecin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecek.

350 UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı için adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

1. Türk vatandaşı ve erkek olmak.

2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

3. 2025 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).

4. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak.



5. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (19 Aralık 2020 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).

6. Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.

7. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.

8. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden “Uzman Erbaş Olur” (Komando sağlık yeteneklerini karşılayan) kararlı sağlık raporu almak.

9. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

10. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.

11. Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’ndaki (Aralık 2025) diğer şartları taşıyor olmak.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE SAĞLIK ŞARTI ÖNE ÇIKIYOR

Adayların, yazılı sınav, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri, mülakat ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmalarının yanı sıra güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması gerekiyor.

Ayrıca adaylardan, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden alınmış, "Uzman Erbaş Olur" ibareli sağlık kurulu raporu istenecek. Kurbağaadam branşı için ise bu raporda ayrıca branşa özgü sağlık yeterliliğinin belirtilmesi şartı aranacak.

Kılavuzun tamamına ulaşmak için bağlantıya tıklayınız: