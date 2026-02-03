Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KOBİ’leri büyütmeye, üretimi ve istihdamı güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, KOSGEB Kapasite Geliştirme Desteği 2026 yılı birinci dönem başvurularının bugün başladığını duyurdu.

Bakan Kacır'ın paylaştığı bilgilere göre, 20 milyon lira üst limitli ve 36 ay vadeli krediler için 20 puanlık finansman desteği sunulacak. Başvurular, 28 Şubat 2026 tarihine kadar yapılabilecek.

2025 yılındaki desteklere de değinen Kacır, geçen yıl 2 bin 440 işletmeye 38,4 milyar liralık finansmana erişim imkanı sağladıklarını kaydetti. Kacır paylaşımında, "Daha güçlü, daha üretken bir Türkiye için işletmelerimizin yanındayız." ifadelerine yer verdi.