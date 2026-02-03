Ramazan Pidesinde Yeni Tarife Açıklandı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, 2026 Ramazan ayında uygulanacak pide fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı. Federasyon Başkanı Halil İbrahim Balcı, bu yıl Ramazan pidesi fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 23 oranında artış yapıldığını duyurdu.

Balcı, Ramazan ayının 19 Şubat’ta başlayacağını hatırlatarak, pide fiyatlarının ülke genelinde azami kilogram fiyatı 100 lira olacak şekilde belirlendiğini açıkladı.

Kahramanmaraş'ta Fiyatlar Netleşti

Belirlenen tarife doğrultusunda, büyükşehirlerde Ramazan pidesi fiyatları da netlik kazandı. Buna göre Kahramanmaraş'ta:

250 gram Ramazan pidesi: 25 TL

350 gram Ramazan pidesi: 35 TL

Fiyatların gramaj bazında sabitlendiği, fırınların bu tarifenin üzerinde satış yapamayacağı belirtildi.

Türkiye Genelinde Aynı Üst Sınır

Federasyon tarafından açıklanan tarifeye göre Ramazan pidesi, Türkiye genelinde kilogramı en fazla 100 lira olacak şekilde satışa sunulacak. Böylece iller arasında aşırı fiyat farklılıklarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Satışlar Ramazan’ın İlk Günü Başlayacak

Yeni fiyat tarifesi, Ramazan ayının ilk günü itibarıyla tüm Türkiye’de uygulanmaya başlanacak. Yetkililer, vatandaşların pide alırken gramaj ve fiyat etiketlerine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan pide, bu yıl da belirlenen tarife üzerinden fırınlardaki yerini alacak.