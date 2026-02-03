Bir haftalık süreçte asayişten narkotiğe, trafikten kaçakçılığa kadar birçok alanda suçlulara darbe indirildi. İşte operasyonların öne çıkan detayları:

Asayiş ve Güvenlik: Binlerce Sorgulama

Huzur ve güven ortamının tesisi için yürütülen asayiş uygulamalarında 32.908 şahıs sorgulandı. Bu denetimler sonucunda: 118 şahıs yakalandı, 20 şahıs tutuklandı. 8 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet av tüfeği ele geçirildi. Çok sayıda mühimmat ve kesici alet muhafaza altına alındı.

Zehir Tacirlerine Geçit Yok

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri hafta boyunca 48 olaya müdahale etti. Operasyonlarda: 51 şüpheli yakalanırken, 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5.012 adet Ecstasy/Captagon ve 994 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca muhtelif miktarlarda esrar, metamfetamin, bonzai ve 12 kök hint keneviri yakalandı.

Kaçakçılıkla Kararlı Mücadele

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin operasyonlarında 17 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Ele geçirilen malzemeler ise dikkat çekti: 1.428 adet cep telefonu,

* 506,77 kg tütün, 2.600 paket dolu makaron, Sahte kimlik ve ticari emtia.

Trafik ve Göçmen Kaçakçılığı Denetimleri

Şehir genelinde trafik güvenliği için 18.074 araç denetlendi. 2.611 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, 58 araç trafikten men edildi. Alkollü olarak araç kullanımı, abartı egzoz ve yüksek sesle müzik gibi ihlallere taviz verilmedi.

Göçmen Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında ise 1 operasyon gerçekleştirildi. Denetlenen 1.263 şahıstan 17'si Geri Gönderme Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçluyla mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.