Canlı yayında açıklamalarda bulunan Başkan Görgel, deprem sonrası Kahramanmaraş’ta yürütülen çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Afet sonrası toparlanma sürecinde hayata geçirilen projelere değinen Başkan Görgel, özellikle altyapı, üstyapı ve şehir genelindeki iyileştirme çalışmalarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Depremden etkilenen bölgelerde yürütülen dev altyapı yenileme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Başkan Görgel, içme suyu, kanalizasyon ve ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik projelerin etap etap hayata geçirildiğini ifade etti.

Şehrin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yapan Başkan Görgel, Kahramanmaraş’ın daha dirençli ve modern bir şehir olarak geleceğe hazırlanması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü söyledi.