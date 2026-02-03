Abdülhamid Han Camisi’nde akşam namazının ardından düzenlenen kandil programı, cemaatin yoğun katılımıyla huşu içinde icra edildi. Manevi atmosferin hâkim olduğu programda mevlit ve ilahiler okunurken, camiyi dolduran vatandaşlar dualara hep birlikte eşlik etti.



Program kapsamında Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilirken, özellikle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar başta olmak üzere tüm şehitler ve vefat edenler için dualar edildi. Yapılan dualarda birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu öne çıktı.



Kandil programının ardından cemaat, namazlarını eda edip dua ederek gecenin manevi iklimini yaşadı. Program sonunda ise cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi ve çeşitli ikramlar dağıtıldı. Etkinlik, katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılanırken, vatandaşlar böyle manevi buluşmaların toplumsal birlikteliği güçlendirdiğini ifade etti.