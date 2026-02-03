Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek.

Marmara ve Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Isparta ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağış bekleniyor.

Yağışlar genel olarak yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ve İç Anadolu’nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

Ayrıca Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde toz taşınımı, Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda ise çığ tehlikesi bulunuyor. Rüzgârın bazı bölgelerde 40–60 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş’ta Hava Alarmı

Meteoroloji, Bitlis, Hakkari, Hatay, Kahramanmaraş, Siirt, Van, Batman, Şırnak ve Osmaniye için "sarı" kodlu uyarı yayımladı. Kent genelinde sağanak ve karla karışık yağmurun yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Özellikle yüksek kesimlerde yağışların zaman zaman kara dönmesi bekleniyor.

Yetkililer;

ani sağanaklara bağlı su baskınları,

ulaşımda aksamalar,

yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi,

eğimli alanlarda çığ riski

gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Kahramanmaraş’ta hava koşullarındaki olası değişimlere göre yeni uyarıların yapılabileceği belirtilirken, vatandaşların güncel meteorolojik duyuruları takip etmeleri istendi.