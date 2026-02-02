İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 26 Ocak-1 Şubat'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda,'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak' suçundan 13 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası, 'hırsızlık', 'mala zarar verme', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'kaçakçılık kanununa muhalefet' suçlarından 25 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalandı.

Açıklamada, vatandaşlardan şüpheli durumlarda veya bilgi sahibi oldukları konularda emniyet birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunmaları istendi.