Deprem Bölgesinde Büyük Konut Hamlesi

Depremin ardından başlatılan kapsamlı çalışmalarla 11 ilde toplam 455 bin konut ve iş yeri tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Bu süreç, bölgenin yeniden ayağa kalkması adına Türkiye tarihinin en büyük konut seferberliklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Hedef: 500 Bin Sosyal Konut

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye genelinde 500 bin sosyal konutun inşa edilmesi hedefleniyor. Proje, dar ve orta gelirli vatandaşların güvenli konutlara erişimini amaçlıyor.

41 İlde Kuralar Tamamlandı

“Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla yürütülen proje çerçevesinde bugüne kadar 41 ilde kura çekimleri gerçekleştirildi. Bu kuralar sonucunda 144 bin 258 vatandaşın ev sahibi olacağı belirlendi. Sürecin şeffaf şekilde yürütülmesi, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Kahramanmaraş’ta Kura Heyecanı

Yeni etapta kura çekimi yapılacak iller arasında Kahramanmaraş da yer alıyor. Kentte sosyal konut başvurusu yapan binlerce vatandaş, sonuçları büyük bir umut ve heyecanla bekliyor. Bu takvim kapsamında Kahramanmaraş, 5 Şubat Perşembe günü Afyonkarahisar ile birlikte kura çekimi yapılacak iller arasında yer alıyor. Kentte binlerce başvuru sahibi, kura sonuçlarını büyük bir heyecanla bekliyor.

Süreç TOKİ Tarafından Yürütülüyor

Yetkililer, kura çekimlerinin TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden canlı ve şeffaf biçimde gerçekleştirildiğini belirtiyor. Hak sahipleri, sonuçlara yine TOKİ’nin duyuruları aracılığıyla ulaşabiliyor.

Yüzyılın Konut Projesi, Kahramanmaraş’ta sadece yeni evler değil, aynı zamanda umut, güven ve kalıcı yaşam alanları inşa etmeyi amaçlıyor.