6 Şubat 2023 depremlerinin 3. yılı dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Osmaniye’de geniş kapsamlı bir anma programı düzenleneceği açıklandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, deprem bölgesindeki inşa çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu yılki anmanın Osmaniye’de gerçekleştirileceği belirtildi.

Programa Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli’nin katılımının planlandığı aktarıldı. Törende, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edilecek, Asrın İnşa Seferberliği kapsamında yürütülen çalışmalar da kamuoyuyla paylaşılacak.