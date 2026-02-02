6 Şubat 2023 depremlerinin 3. yılı dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Osmaniye’de geniş kapsamlı bir anma programı düzenleneceği açıklandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, deprem bölgesindeki inşa çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu yılki anmanın Osmaniye’de gerçekleştirileceği belirtildi.
Programa Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli’nin katılımının planlandığı aktarıldı. Törende, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edilecek, Asrın İnşa Seferberliği kapsamında yürütülen çalışmalar da kamuoyuyla paylaşılacak.
Anma programı öncesinde Murat Kurum, sosyal medya hesabından deprem bölgesi için özel olarak hazırlanan ve Simge Sağın’ın seslendirdiği “Gün Ağarır” adlı ağıdı paylaştı.
Kurum paylaşımında, 6 Şubat’ın 3. yılında Osmaniye’de gerçekleştirilecek anma törenine dikkat çekerek, depremin ardından milletin birlik ve dayanışma içinde ayağa kalktığını vurguladı.
Anma programının, hem deprem şehitlerini yad etmek hem de yeniden inşa sürecinin ulaştığı noktayı göstermek açısından önemli bir buluşma olması bekleniyor.