Yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreçte kritik aşamaya geçildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplanırken, sendikalarla temaslar da sürüyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında süreç resmen hız kazandı. Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan, toplumun tamamını ise dolaylı olarak ilgilendiren görüşmelerde komisyon, bugün ikinci toplantısını gerçekleştirecek.

Toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile sendikanın genel merkezinde bir araya geldi. Görüşmede asgari ücret süreci ve beklentiler ele alındı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Bakan Işıkhan, sosyal diyalog vurgusu yaparak, sürecin tüm paydaşların görüşleri alınarak yürütüleceğini belirtti. Işıkhan, TÜRK-İŞ’in ardından HAK-İŞ ile de görüşeceklerini ifade ederek, sendikaların önerilerinin komisyona iletileceğini söyledi.

Asgari ücretle ilgili nihai kararın, yapılacak toplantılar ve ekonomik değerlendirmelerin ardından yıl sonuna kadar açıklanması bekleniyor.