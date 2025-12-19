Türkiye’de son dönemde kamuoyunun yakından takip ettiği yasaklı madde operasyonları, medyatik isimleri de kapsayan geniş bir süreci beraberinde getirdi. Sanat, medya ve sosyal medya dünyasından birçok kişinin adının soruşturmalara yansıması, toplumda ciddi bir farkındalık oluşturdu.

Şarkıcılardan oyunculara, sunuculardan sosyal medya fenomenlerine kadar farklı alanlardan isimler; madde kullanımı, temin edilmesi ve özendirilmesi gibi iddialarla adli süreçlere dahil edildi. Bazı şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, bir kısmı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşanan gelişmeler yalnızca yargı boyutuyla sınırlı kalmadı. Toplumun her kesiminde yankı uyandıran bu tablo, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da gündemine girdi. Diyanet, haftalık hutbesinde özellikle gençleri hedef alan risklere dikkat çekerek, zararlı alışkanlıklara karşı aileleri ve toplumu uyanık olmaya çağırdı.

Hutbede; gençlerin korunması, sağlıklı bir yaşamın teşvik edilmesi ve toplumsal sorumluluğun önemine vurgu yapılırken, manevi değerlerin bu süreçte yol gösterici olduğunun altı çizildi.

19 ARALIK 2025 CUMA GÜNÜ HUTBESİ;