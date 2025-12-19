Van 6. Hudut Tugay Komutanlığında görev yapan Piyade Er Semih Aydın, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Aydın'ın hayatını kaybettiği bildirildi.
Giresun'un Keşap ilçesindeki Yeni Camii'de düzenlenen törenin ardından Aydın'ın cenazesi toprağa verildi.
Törene Aydın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun Belediye Başkan Fuat Köse, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın kıldırdığı namazın ardından Aydın'ın cenazesi Uğurca Mezarlığı'na defnedildi.