Kaza Detayları: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 7 Yaralı Var

Bursa’nın İznik-Orhangazi kara yolunda meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Boyalıca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. M.Y. (20) yönetimindeki 34 MHR 87 plakalı otomobil ile M.B.A. (22) idaresindeki 54 RD 356 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.

Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, araç sürücüsü M.B.A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan kişiler:

Aynı araçta bulunan A.M.A. (30) , H.M. (25) ve S.A. (23)

Diğer aracın sürücüsü M.Y. (20) İhracatta tarihi rekor İçeriği Görüntüle

Yolcular C.Y. (75), N.Y. (75) ve M.Y. (11)

Ambulanslarla Orhangazi ve İznik Devlet Hastaneleri’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Soruşturma Sürüyor

Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü M.Y.’nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.