ABD’de Connecticut'ta 19. yüzyılda yaşayan ve tüberküloz yüzünden öldüğünde bir vampir olduğu düşünülen adamın yüzü, cesedinin parçalanıp mezara atılmasından bu yana ilk kez görüldü.

200 yıl önce tüberküloz bilinen bir hastalık değildi

Tüberküloz hastalığı, insanların cildini soluk sarıya çevirirken, gözlerinin kızarmasına ve şişmesine neden oluyor. Hastalık 200 yıl önce bilinmediğinden, tüberkülozun semptomlarında biri olan kanlı öksürük de ölümsüzlükle ilişkilendiriliyordu.

Yapay zeka ile yüzü yeniden canlandırıldı

55 yaşında öldüğü tahmin edilen adamın üzerinde 'JB55' yazılı bir tabutun içine gömülen iskeleti, hastalıkla uğraşmadan önce nasıl göründüğünü tahmin etmek için yapay zeka destekli bir DNA analizi yöntemi kullanıldı. Sonuçlar onun açık tenli, kahverengi gözlü ve siyah saçlı bir adam olduğunu gösterdi.

Bununla birlikte, adamın yüzünü yeniden yapılandırmak için kullanılan DNA, onun femur kemiği tozundan alındı.

Dirilmesi önlensin diye çapraz gömülmüş

1994 yılında tabut bulunduğunda kafatasının kemiklerinin çapraz bir şekilde gömüldüğü görüldü. İnsanlar, cesetleri bu şekilde gömmenin o zamanlar onların dirilmesine engellediğine inanıyordu.

Uyluk kemiklerinin çapraz şekilde kafatasının yanında bulunması, mezarın daha sonra açılıp kemiklerin yeniden yerleştirildiğini veya öldükten sonra parçalara ayrılıp öyle gömüldüğünü düşündürüyor.

Tüberküloz hastalığı ve vampirliğin ilişkilendirilmesi

Öte yandan, adamın vampir sayıldığına dair efsane, onunda aynı bölgede yaşayan büyük bir aile olan Jewett vampirleri olayı ile başladı. O zamanlar Jewett küçük bir kasabaydı. Söz konusu aile, dokuz yıllık bir zaman diliminde birden fazla erkeği tüberküloza kaptırdı ve küçük oğullarından biri enfekte olduğunda aile, vampirlerin musallat olduğuna ikna oldu.

Batıl inançlar

Daily Mail'in haberine göre aile ölüleri gömmeye, ardından kalıntılarını yakmaya ve sonra onları çıkarıp yeniden gömmeye başladı.Ve ailenin küçük oğlu iyileştiğinde, hayatta kalan aile üyeleri yaptıkları bu uygulamanın işe yaradığına inandılar.

Aynı zamanda ABD Silahlı Kuvvetleri DNA Tanımlama Laboratuvarı tarafından 2019 yılında yürütülen farklı bir çalışmada "Bu tür vampir efsaneleri, 1800’lü yıllarda bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan yüksek sayıdaki ölümü insanların kanıyla beslenen vampirlere bağlamasında ortaya çıktı.

"Doğal çürüme süreci, yaşam belirtileri ile karıştırıldı"

Vampir salgını durdurma girişimlerinde, hastalıklı bir bireyin vücudu genellikle mezardan çıkarılıp incelenirdi. Belirli özelliklerin varlığı (örneğin, ağızdan kan gelmesi ve göğüste şişkinlik), artık doğal çürüme süreciyle ilişkili olduğu bilinmesine rağmen, o dönemde yaşam belirtileriyle karıştırıldı.” denildi.